Житель столицы вышел из леса и был задержан сотрудниками ППС

В Московской области у жителя столицы обнаружили 500 г наркотика. Информация об этом поступила из регионального управления внутренних дел.

На мужчину, вышедшего из леса у дересни Бородино Подольского района, обратили внимание сотрудники ППС. Его остановили и попросили показать документы, сообщили в ведомстве.

Заметив, что гражданин волнуется и держит рукой живот, стражи порядка осмотрели подозрительного незнакомца. Под курткой у него нашли вакуумную упаковку "с комкообразным веществом белого цвета", отметили в областном ГУ МВД.

После химического исследования было установлено, что обнаруженное – не что иное, как наркотик метадон весом почти 500 г, уточнили в главке. Мужчину, как оказалось, не раз судимого, задержали.

Возбуждено уголовное дело. Москвича подозревают в хранении запрещенного вещества, по решению суда он находится под арестом, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранеев Подмосковье наркотики обнаружили у пассажира в иномарке. Запрещенное вещество было расфасовано в 250 упаковок общим весом 100 граммов.