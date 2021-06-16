Злоумышленников поймали в Белгороде

В Московской области пятеро вандалов сожгли девять автомобилей. Дорогие машины сгорели, заявили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, злоумышленники, спрятав лица за масками и под капюшонами, пробрались на одну из парковок в Химках. Там, облив горючей смесью одну иномарку, они подожгли ее, после чего убежали.

Огонь перекинулся на другие восемь автомобилей. Пламя уничтожило все девять машин иповредило "имущество паркинга". Нанесен ущерб в сумме 13 млн рублей, отметили в МВД.

Хулиганов разыскивали, используя записи камер видеонаблюдения, и нашли в Белгороде. В группе оказалась девушка и четверо мужчин, причем один судимый. Все они задержаны. Стражи порядка думают, что вандалы действовали, увидев в интернете предложение заплатить 60 тыс. руб. тому, кто подожжет иномарку местного жителя, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".