Минобороны РФ поставило Эстонию на место после обвинения в нарушении воздушных границ Су-35

Минобороны РФ поставило Эстонию на место после обвинения в нарушении воздушных границ Су-35
Фото: MOD Russia/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
В ведомстве заявили, что информация не соответствует действительности

Министерство обороны России прокомментировало недавние обвинения эстонской стороны, которая заявила о нарушении воздушного пространства страны со стороны РФ.

Ранее Таллин заявил о пересечении двух истребителей Су-35 российских ВКС эстонской границы в районе острова Хийумаа. Эстонская сторона также утверждала, что самолеты летели с отключенными транспондерами, радиосвязь с авиаслужбами восточноевропейского государства, считают в Эстонии, также отсутствовала.

Позднее заявления Таллина прокомментировали в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что 15 июня состоялся плановый полет двух Су-35 над нейтральной территорий Балтийского моря. Операция прошла в полном соответствии с установленным маршрутом. Суда не отклонялись – это подтверждается информаций, полученной по средствам объективного контроля, указали в ведомстве, передает РИА "Новости".

Согласно приведенным данным, все полеты авиации РФ проходят в соответствии с нормами международного воздушного права, без нарушения государственных границ.

Ранее глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, выступая на саммите Североатлантического альянса, что Россия остается основной угрозой для НАТО. По словам премьера, члены блока должны продолжать политику по сдерживанию Москвы, используя для этого дополнительные ресурсы.

Не так давно российский Су-30СМ "встретил" над водами Балтийского моря F-35A итальянских ВМС. Иностранное судно выполняло полет в рамках воздушного патрулирования, когда к нему приблизился "Сухой" с ракетами на борту.

Егор МАЛКОВ

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