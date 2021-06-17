Стихия привела к серьезному разрушению города

В Керчи случился страшный природный коллапс. Проливные дожди шли практически на всей территории Крымского полуострова, но сильнее всего пострадал именно этот город. Вода на улицах достигает окон домов и заливается внутрь, по дорогам плавают машины.



На кадрах, которые публикует "Пятый канал" видно, как люди по пояс в воде пытаются добраться до транспорта и выехать за пределы затопленного участка. Высокая пожарная машина с трудом перемещается по улицам города. Однако в некоторых районах стихия настолько разгулялась, что автомобили практически полностью скрыты под водой.

Также в Сети появились кадры, на которых мусорные баки отрывает от земли и уносит течением в неизвестном направлении.

В город уже прибыл глава республики Сергей Аксенов. Телеграм-канал РИА "Новости" публикует кадры, на которых руководитель региона проводит первое совещание. Мероприятие проходит на плавсредстве, движущемся по улицам города. Примечательно, что несколько людей плывут за лодкой в одежде и даже без спасательных жилетов.

Известно, что буйство стихии привело к подтоплению более 200 домов. Также в центре города отключился свет. Обесточенной оказалась и городская больница, пишет издание "Регнум". Сообщается, что в реки превратились улицы Жени Дудник, Комарова, Советская, Пирогова и Вокзальное шоссе.

На место прибыли специалисты, которые заняты разработкой плана по борьбе с последствиями стихийного коллапса.

Также известно, что тропические ливни прошли в Краснодаре и Ростове-на-Дону, пишет РБК.