По некоторым данным, преступник скрылся

В небольшом городе Эспелькамп на западе Германии неизвестный устроил стрельбу. Сообщается о двоих погибших.

По данным телерадиокомпании WDR, жертвами инцидента стали мужчина и женщина.

Стрельба произошла на территории частного дома. Злоумышленник скрылся. На месте происшествия работает полиция.

Ранее стало известно о том, что в Абхазии мужчина открыл стрельбу по российским туристам. Двое наших соотечественников были доставлены в сочинскую больницу.