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В небольшом городе Эспелькамп на западе Германии неизвестный устроил стрельбу. Сообщается о двоих погибших.
По данным телерадиокомпании WDR, жертвами инцидента стали мужчина и женщина.
Стрельба произошла на территории частного дома. Злоумышленник скрылся. На месте происшествия работает полиция.
Ранее стало известно о том, что в Абхазии мужчина открыл стрельбу по российским туристам. Двое наших соотечественников были доставлены в сочинскую больницу.
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