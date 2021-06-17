В Белгороде накрыли банду телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы задержали в Белгороде банду, которая занималась телефонным мошенничеством. Об этом сообщили в МВД России.

Известно, что задержанные выманили у жителя Московской области обманным путем более 4 миллионов рублей, заявив жертве о том, что недоброжелатели якобы пытаются списать с ее счета средства. Доверчивый потерпевший предоставил свои реквизиты и личные данные, чтобы решить проблему, и в итоге лишился денег, говорится на сайте МВД.

В ходе операции правоохранительные органы задержали в Белгороде пятерых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


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