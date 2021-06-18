В Луганске взорвался газопровод – видео

ЧП произошло в самом центре города

В ночь на 18 июня в центре Луганска прогремел взрыв. Оказалось, что причиной стал инцидент на газопроводе. Из-за сильного взрыва труб на "Луганскгазе" вокруг эпицентра начал распространяться огонь.

На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли пожарные. Специалисты смогли справиться с возгоранием к 06:30, указано в телеграм-канале предприятия.

После того, как огонь локализовали, сотрудники компании приступили к ремонтным работам на газопроводе. Вскоре голубое топливо вновь побежит по трубам, отмечает телеканал "360".

Ольга ФЕДОРОВА

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