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В ночь на 18 июня в центре Луганска прогремел взрыв. Оказалось, что причиной стал инцидент на газопроводе. Из-за сильного взрыва труб на "Луганскгазе" вокруг эпицентра начал распространяться огонь.
На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли пожарные. Специалисты смогли справиться с возгоранием к 06:30, указано в телеграм-канале предприятия.
После того, как огонь локализовали, сотрудники компании приступили к ремонтным работам на газопроводе. Вскоре голубое топливо вновь побежит по трубам, отмечает телеканал "360".
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