Затопление на одном из популярнейших курортов Крыма привело к тяжелым последствиям

Апокалиптические ливни не один день атакуют города на полуострове. Досталось и Ялте, где в течение считанных часов воды с небес хлынуло столько, сколько обычно и за месяц не бывает. Городу угрожает массовое отключение света.

Там за утро выпало 42 мм осадков. В горах месячная норма даже превышена (84 мм вместо 72 мм), сообщили РИА "Новости" крымские метеорологи.

По улицам Ялты трудно проехать: там настоящее половодье. Сметая все на своем пути, бурные потоки несутся не только по дорогам, но и по тротуарам.

Из берегов вышли реки. Улицы одного из популярнейших курортов Крыма затоплены, машины плавают. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Она написала в "Фейсбук", что объезжает со своими заместителями город, и, "воды очень много".

Созданы мобильные бригады, которые сооружать из мешков с песком перекрытия для отвода воды от жилых домов. Всех, кто находится в Ялте – и местных, и приезжих – попросили самостоятельно обеспечить свою безопасность.

Тем временем в Ялте залило хоззону "Крымэнерго". Город в любой момент останется без электричества, передает "Пятый канал".

Поступила информация

Ливни не только в Ялте, но и в Алуште, Симферополе, Севастополе и Евпатории не затихают. Они остановятся не раньше, чем в полдень 18 июня, прогнозируют синоптики.

Ранее поступила информация о затоплении Керчи. Из-за ливней и вызванного ими наводнения в этом крымском городе произошли разрушения.