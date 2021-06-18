В городе начался настоящий потоп

Буйство непогоды парализовало жизнь во многих городах Крымского полуострова. Проливные дожди превратили дороги в реки, по которым плывут снесенные потоком автомобили и люди. Ситуация оказалась настолько серьезной, что на подмогу затопленному городу отправили силы Черноморского флота и Росгвардии.



Страшный потоп на улицах привел к серьезному нарушению водных коммуникаций. Вскоре ялтинцы останутся без воды. Также часть улиц в город оказалась обесточенной. Глава городской администрации Янина Павленко посоветовала жителям закрыться дома, запастись водой и постараться не паниковать. Для того чтобы предотвратить более масштабные последствия, власти города решили отключить воду почти по всему региону, пишет РИА "Новости".

Водоснабжение будет временно прервано, потому что из-за природного коллапса потоки смешались, и в квартиры крымчан теперь поступает слишком мутная вода.

Помимо Черноморского флота и росгвардейцев, на помощь городу брошены силы Севастополя и всей Крымской республики.

Апокалиптические кадры с улиц популярного у россиян курорта Ялта публикует телеграм-канал РИА "Новости". На кадрах видно, как потоки грязной воды уносят сбитого с ног человека.

По имеющимся данным, погибших от буйства стихии пока нет. В городе объявили режим ЧС, местных жителей эвакуируют. В целях безопасности власти закрыли въезд в Ялту. Глава Крыма Сергей Аксенов следит за ситуацией, однако на данный момент находится в затопленной вчера Керчи.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что для борьбы с последствиями коллапса созданы мобильные бригады, которые сооружают из мешков с песком перекрытия для отвода воды от жилых домов.