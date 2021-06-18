Анонимный источник сообщил о бомбе в правительстве Москвы

Анонимный источник сообщил о бомбе в правительстве Москвы
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Неизвестные требуют от властей города отменить ковидные ограничения

Анонимный источник сообщил о бомбе, заложенной в здании правительства Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Как утверждает источник, анонимы требуют отменить обязательную вакцинацию работников в сфере услуг и ЖКХ, а также использование средств индивидуальной защиты.

По информации канала, о минировании здания анонимный отправитель сообщил на контактный адрес службы "112" с помощью письма, которое отправили через специальный сервис.

Эвакуировать чиновников не стали. На место направили нескольких сотрудников правоохранительных органов с поисковой собакой. Никакого взрывного устройства не нашлось.

Теперь полиция ищет самих отправителей письма. 

Как пишет РИА ФАН, экстренные службы не подтвердили информацию о минировании. По данным агентства, источник опроверг новость о заложенной бомбе.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
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Жаль, что это фейк, а то было бы круто посмотреть на "хлопок", причем эдак килограмм на 50 в правильном эквиваленте..
Гость264482
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<цензура> и бомбу-же ему вставят когда найдут уверен молить будет о вакцинации.
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