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Анонимный источник сообщил о бомбе, заложенной в здании правительства Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Как утверждает источник, анонимы требуют отменить обязательную вакцинацию работников в сфере услуг и ЖКХ, а также использование средств индивидуальной защиты.
По информации канала, о минировании здания анонимный отправитель сообщил на контактный адрес службы "112" с помощью письма, которое отправили через специальный сервис.
Эвакуировать чиновников не стали. На место направили нескольких сотрудников правоохранительных органов с поисковой собакой. Никакого взрывного устройства не нашлось.
Теперь полиция ищет самих отправителей письма.
Как пишет РИА ФАН, экстренные службы не подтвердили информацию о минировании. По данным агентства, источник опроверг новость о заложенной бомбе.
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