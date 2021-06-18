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Один человек погиб в Ялте во время потопа – его унесло потоком воды. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Погибшему было 26 лет, передает "Крыминформ".
Еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести, рассказала глава городской администрации Янина Павленко.
"Из них один пациент прооперирован – перелом лодыжки. Семь – с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", – написала она в "Фэйсбуке".
Рекордные осадки парализовали жизнь сразу в нескольких городах Крыма. Для ликвидации последствий наводнения привлекли Черноморский флот.
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