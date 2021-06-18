Убийство преступник планировал около года

Суд приговорил мужчину, который в марте этого года зарезал родную сестру, к 9,5 годам лишения свободы.

На убийство злоумышленник решился на фоне длительного семейного конфликта, сообщает ГСУ СКР. Убийство планировалось около года. До того, как совершить преступление, 43-летний мужчина несколько дней следил за младшей сестрой, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В итоге преступник нанес женщине несколько ножевых ранений. Она скончалась на месте.

В итоге суд признал обвиняемого виновным. Теперь он проведет почти 10 лет в колонии строгого режима.