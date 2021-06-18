В Подмосковье наказали зарезавшего родную сестру мужчину

Убийство преступник планировал около года

Суд приговорил мужчину, который в марте этого года зарезал родную сестру, к 9,5 годам лишения свободы. 

На убийство злоумышленник решился на фоне длительного семейного конфликта, сообщает ГСУ СКР.  Убийство планировалось около года. До того, как совершить   преступление, 43-летний мужчина несколько дней следил за младшей сестрой, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В итоге преступник нанес женщине несколько ножевых ранений. Она скончалась на месте. 

В итоге суд признал обвиняемого виновным. Теперь он проведет почти 10 лет в колонии строгого режима.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине раскрыли план борьбы с "Северным потоком - 2" после его запуска

Незалежные подготовили два контрудара

"Чрезвычайная ситуация": Лукашенко рискует проиграть войну Западу

Батька допускает много ошибок в своей политике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1670 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей