Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье подозреваемого в краже, совершенной в местном комиссионном магазине. Об этом сообщает главк регионального МВД.

Согласно приведенным данным, преступник попытался сдать аппарат для сварки. В момент осмотра товара продавцом он похитил ноутбук со стеллажа. После отказа в приеме сварочного аппарата злоумышленник ушел.

После поисков полиции удалось задержать вора. Им оказался 33-летний иностранец. Задержанный уже сознался в содеянном, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее "Утро.ру" сообщало о задержании в Подмосковье подозреваемых в краже на сумму более миллиона рублей.