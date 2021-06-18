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Правоохранительные органы задержали в Подмосковье подозреваемого в краже, совершенной в местном комиссионном магазине. Об этом сообщает главк регионального МВД.
Согласно приведенным данным, преступник попытался сдать аппарат для сварки. В момент осмотра товара продавцом он похитил ноутбук со стеллажа. После отказа в приеме сварочного аппарата злоумышленник ушел.
После поисков полиции удалось задержать вора. Им оказался 33-летний иностранец. Задержанный уже сознался в содеянном, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ранее "Утро.ру" сообщало о задержании в Подмосковье подозреваемых в краже на сумму более миллиона рублей.
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