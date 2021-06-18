В Подмосковье члена ОПГ осудят за покушение на убийство

Курс рубля
- Подарок для населения: аналитик призвал россиян запасаться валютой
- Над Россией пролился валютный дождь
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Мужчина, который обвиняется в покушении на убийство, причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, участии в банде, незаконном обороте оружия и взрывчатки, представьте перед судом.
Еще в 2012 году обвиняемый вступил в банду в Краснозаводске, а затем с другими участниками банды напал на члена другой группировки, выстрелив в него из автомата. В итоге мужчина остался жив, пишет ГСУ СКР.
Затем было нападение на местного жителя, которому также был причинен тяжкий вред здоровью, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В итоге злоумышленник был задержан в октябре 2019 года. На него было заведено уголовное дело. Теперь материалы дела переданы в суд Московской области.
Незалежные подготовили два контрудара
Истерика и призывы к конфронтации охватили всю страну, считает журналист