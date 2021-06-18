В Подмосковье члена ОПГ осудят за покушение на убийство

Преступник был задержан еще в октябре 2019 года

Мужчина, который обвиняется в покушении на убийство, причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, участии в банде, незаконном обороте оружия и взрывчатки, представьте перед судом. 

Еще в 2012 году обвиняемый вступил в банду в Краснозаводске, а затем с другими участниками банды напал на члена другой группировки, выстрелив в него из автомата. В итоге мужчина остался жив, пишет ГСУ СКР. 

Затем было нападение на местного жителя, которому также был причинен тяжкий вред здоровью, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В итоге злоумышленник был задержан в октябре 2019 года. На него было заведено уголовное дело. Теперь материалы дела переданы в суд Московской области. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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