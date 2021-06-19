Сперва сообщалось о четырех погибших

Количество жертв после жесткой посадки самолета Л-410 увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил врач Кемеровского областного центра медицины катастроф Евгений Чернов.

Сперва стало известно о гибели двух пилотов и двух инструкторов-парашутистов. Пострадавшими, по данным источника РИА "Новости", числились 15 человек. Чуть позже уточнили, что количество погибших увеличилось до семи.

Всего на борту было 17 парашутистов и 2 пилота.

Напомним, самолет Л-410 сегодня, 19 июня, совершил жесткую посадку в районе кемеровского курорта Танай. Как передает "Интерфакс", по предварительным данным, в начале полета отказал один из двигателей. Самолет никак не мог набрать необходимую высоту. Во время снижения он столкнулся с лесным массивом, в результате чего упал на землю, повалившись на левый бок. Сильней всего пострадала носовая часть самолета – находившиеся в кабине пилоты скончались на месте.

По факту крушения начата доследственная проверка. До взлета самолет проходил регулярные проверки и техобслуживание – последний летный сертификат он получил примерно полтора месяца назад, пишет "База".