Число погибших во время крушения самолета в Кузбасе возросло

Число погибших во время крушения самолета в Кузбасе возросло
Фото: Alexander Bundin/Russian Look/www.globallookpress.com
Сперва сообщалось о четырех погибших

Количество жертв после жесткой посадки самолета Л-410 увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил врач Кемеровского областного центра медицины катастроф Евгений Чернов.

Сперва стало известно о гибели двух пилотов и двух инструкторов-парашутистов. Пострадавшими, по данным источника РИА "Новости", числились 15 человек. Чуть позже уточнили, что количество погибших увеличилось до семи.

Всего на борту было 17 парашутистов и 2 пилота. 

Напомним, самолет Л-410 сегодня, 19 июня, совершил жесткую посадку в районе кемеровского курорта Танай. Как передает "Интерфакс", по предварительным данным, в начале полета отказал один из двигателей. Самолет никак не мог набрать необходимую высоту. Во время снижения он столкнулся с лесным массивом, в результате чего упал на землю, повалившись на левый бок. Сильней всего пострадала носовая часть самолета – находившиеся в кабине пилоты скончались на месте. 

По факту крушения начата доследственная проверка. До взлета самолет проходил регулярные проверки и техобслуживание – последний летный сертификат он получил примерно полтора месяца назад, пишет "База". 

Роман ИГНАТОВ

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