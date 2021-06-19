Летный центр в срочном порядке приостановил все тренировки после инцидента

Среди пострадавших в результате крушения Л-410 в Кузбассе пострадал совладелец ООО "Разрез Кузнецкий Южный" Тимур Франк. По данным источников, он жив, но информация о его состоянии противоречивая.

Франку, как пишет "Интерфакс", принадлежат 69% ООО "Альфа", которое, в свою очередь, владеет 44,09% ООО "Разрез Кузнецкий Южный". Его состояние оценивают в миллиард рублей. Сейчас он находится в больнице.

Также в полете участвовал муниципальный депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг. Он госпитализирован с закрытым перелом левой голени, сообщает "112".

О том, что происходило на борту самолета во время инцидента рассказал РЕН ТВ один из выживших парашютистов. Перед падением пассажиры услышали громкий хлопок, после чего винт на двигателе остановился – тогда они начали падать.

Директор авиационной организации "Центральный сибирский парашютный клуб" Андрей Барабаш полагает, что вины пилотов в аварии нет. Один из погибших был практически на пенсии и имел большой летный стаж, второй был военным инструктором в училище и обладал достаточной подготовкой.

Парашютисты, находившиеся на борту, не могли спастись, выпрыгнув из самолета. Как рассказал Барабаш, отказ двигателя случился на высоте около 200 метров. Экипаж решил вернуться на основную посадочную площадку, но во время разворота самолет сильно потерял высоту. Пришлось экстренно садиться, но из-за неровности земли произошло столкновение.

На данный момент все полеты в "Центральном сибирском парашютном клубе", которому принадлежал самолет, прекращены.

Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших. Всего жертвами катастрофы стали четверо, пишет РИА "Новости".