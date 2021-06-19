С миллиардером и депутатом на борту: что известно о крушении Л-410 в Кузбассе

С миллиардером и депутатом на борту: что известно о крушении Л-410 в Кузбассе
Фото: Alexander Bundin/Russian Look/www.globallookpress.com
Летный центр в срочном порядке приостановил все тренировки после инцидента

Среди пострадавших в результате крушения Л-410 в Кузбассе пострадал совладелец ООО "Разрез Кузнецкий Южный" Тимур Франк. По данным источников, он жив, но информация о его состоянии противоречивая. 

Франку, как пишет "Интерфакс", принадлежат 69% ООО "Альфа", которое, в свою очередь, владеет 44,09% ООО "Разрез Кузнецкий Южный". Его состояние оценивают в миллиард рублей. Сейчас он находится в больнице.

Также в полете участвовал муниципальный депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг. Он госпитализирован с закрытым перелом левой голени, сообщает "112".

О том, что происходило на борту самолета во время инцидента рассказал РЕН ТВ один из выживших парашютистов. Перед падением пассажиры услышали громкий хлопок, после чего винт на двигателе остановился – тогда они начали падать.

Директор авиационной организации "Центральный сибирский парашютный клуб" Андрей Барабаш полагает, что вины пилотов в аварии нет. Один из погибших был практически на пенсии и имел большой летный стаж, второй был военным инструктором в училище и обладал достаточной подготовкой. 

Парашютисты, находившиеся на борту, не могли спастись, выпрыгнув из самолета. Как рассказал Барабаш, отказ двигателя случился на высоте около 200 метров. Экипаж решил вернуться на основную посадочную площадку, но во время разворота самолет сильно потерял высоту. Пришлось экстренно садиться, но из-за неровности земли произошло столкновение. 

На данный момент все полеты в "Центральном сибирском парашютном клубе", которому принадлежал самолет, прекращены.

Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших. Всего жертвами катастрофы стали четверо, пишет РИА "Новости".

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость265110
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Слово ПАРАШЮТ пишется через "Ю", это стыдно не знать Где вы учились.
Гость259361
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Какая модификация самолета, какие двигатели стоят? Если 20-ка то двигатели Н80-200 полное оно. Отказ на отказе, давно не видел что-бы подшипник из редуктора винта вместе с маслом выливался в руки. А эти чешские американцы за ремонт еще денег просят уроды. Чуть не привели к инциденту, креста на них нет.
Гость259361
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Странный самолёт: неполная загрузка и отказ одного двигателя вызывает такие катострофические последствия?
Его вообще эксплуатировать можно? У того же ан28 отказ одного двигателя не считается аварийным случаем.
Почему l410 эксплуатируют и выпускают, а ан28 нет.
Гость259361
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отказ правого двигателя на эЛке он считается критическим
Гость259361
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За откат купили, а Европе никто не покупает, чехи гадят
Гость259361
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На М-601Е вообще никаких проблем не было. Был СЭВ, был СССР и МГА который требовал качества от производителя. А сейчас Росавиация устранилась, сказав что признала ЕАСА то правильно.
Гость259361
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Если не ошибаюсь, несколько лет назад была катастрофа с L-410, винт ушёл на отрицательную тягу и перевернул самолёт. После этого в управлении двигателями что-то перепроверяли и дорабатывали. Интересно, доработки были выполнены на всём парке L-410, или только в системе гражданской авиации?
Гость265085
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у этого самолета ДВА двигателя. дебилы
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