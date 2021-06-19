На место выехали спасатели

На Лужнецкой набережной раздались несколько взрывов – по неподтвержденной информации горит склад пиротехники.

На место уже выехали сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают, что на месте видны яркие вспышки и слышны множественные взрывы. Информации о пострадавших нет.