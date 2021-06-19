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На Лужнецкой набережной раздались несколько взрывов – по неподтвержденной информации горит склад пиротехники.
На место уже выехали сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают, что на месте видны яркие вспышки и слышны множественные взрывы. Информации о пострадавших нет.
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