Крупное ДТП автобусов с детьми в Кубани: фото с места аварии

Крупное ДТП автобусов с детьми в Кубани: фото с места аварии
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автомобили везли школьников из детского лагеря

Два автобуса на трассе Джубга-Сочи столкнулись на трассе в Туапсинсом районе. Всего они перевозили 62 ребенка, некоторые пострадали. 

После ДТП один из автобусов загорелся, на место выехали спасатели.

Всего, по данным РИА "Новости", пострадали 9 человек, из которых 8 – дети. 

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Роман ИГНАТОВ

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