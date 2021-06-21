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Два автобуса на трассе Джубга-Сочи столкнулись на трассе в Туапсинсом районе. Всего они перевозили 62 ребенка, некоторые пострадали.
После ДТП один из автобусов загорелся, на место выехали спасатели.
Всего, по данным РИА "Новости", пострадали 9 человек, из которых 8 – дети.
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