На полуостров снова обрушатся дожди, град, ветер

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с повышением погодной опасности. С вечера понедельника, 21 июня, и весь вторник, 22 июня, на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и порывистым ветром и градом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Спасательные службы не исключают новых подтоплений жилых территорий, перебоев в энергоснабжении и со связью.

В связи с этим жителей Крыма просят не ходить в походы в лес и горы, не гулять по набережным, не выходить в море. Во время шторма держаться подальше от шатких конструкций, не спускаться в подвалы и подземные переходы.

На прошлой неделе в Крыму уже бушевала непогода. Серьезно пострадали пляжи в районе ЮБК, особенно в Ялте.