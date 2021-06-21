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Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с повышением погодной опасности. С вечера понедельника, 21 июня, и весь вторник, 22 июня, на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и порывистым ветром и градом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Спасательные службы не исключают новых подтоплений жилых территорий, перебоев в энергоснабжении и со связью.
В связи с этим жителей Крыма просят не ходить в походы в лес и горы, не гулять по набережным, не выходить в море. Во время шторма держаться подальше от шатких конструкций, не спускаться в подвалы и подземные переходы.
На прошлой неделе в Крыму уже бушевала непогода. Серьезно пострадали пляжи в районе ЮБК, особенно в Ялте.
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