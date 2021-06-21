Украденное обвиняемые сдали в пункт приема металлолома

Женщина и двое мужчин украли с дачного участка забор.

Пропажу обнаружил хозяин, который пожаловался, что с его участка пропал забор и другие изделия из металла, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.

В результате сотрудникам правоохранительных органов были задержаны трое ранее судимых местных жителей – двое мужчин и женщина в возрасте от 32 до 44 лет. Обвиняемые признались, что украденное уже сдали на металлолом, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. До суда они были отпущены под подписку о невыезде.