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Женщина и двое мужчин украли с дачного участка забор.
Пропажу обнаружил хозяин, который пожаловался, что с его участка пропал забор и другие изделия из металла, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.
В результате сотрудникам правоохранительных органов были задержаны трое ранее судимых местных жителей – двое мужчин и женщина в возрасте от 32 до 44 лет. Обвиняемые признались, что украденное уже сдали на металлолом, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. До суда они были отпущены под подписку о невыезде.