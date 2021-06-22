Убийство вожатой в детском лагере: подробности

Девушке грозит до 15 лет заключения

Две вожатые поссорились во время застолья – в результате конфликт обернулся поножовщиной со смертельным исходом.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", 23-летняя вожатая из детского лагеря в Пушкино зарезала свою коллегу. Тело убитой обнаружили в комнате, в которой жили девушки. Сообщается, что в оздоровительном учреждении они проходили практику. 

Подозреваемая в убийстве сама вызвала скорую, пишет КП. Пока ждала медиков, позвонила своей матери, рассказав о произошедшем. Причин ссоры она даже не помнит, поскольку была пьяна. Сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы. 

Знакомые девушки рассказали, что они в шоке от произошедшего. С алкоголем у нее, по их словам, не было никаких проблем. Более того, вожатая хорошо училась. Работники санатория отметили, что она спокойной и доброй, хорошо ладила с детьми. 

Роман ИГНАТОВ

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