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После обрушившейся на Крымский полуостров непогоды многие объекты
инфраструктуры и жилые дома были повреждены. В тяжелой ситуации на помощь
согражданам придут активисты "Молодежки ОНФ".
Так, добровольцы отправятся в наиболее пострадавшие Керчь и Ялту, чтобы помочь местным жителям по хозяйству. Активисты будут разбирать завалы, откачивать воду из затопленных помещений, а также выносить испорченную водными потоками мебель. Команда из 100 человек прибудет на полуостров уже 23 июня.
Также силами добровольцев будет сформирована специальная база, где все пострадавшие смогут оставить заявки и попросить о помощи в ликвидации последствий наводнения.
При этом глава объединения Игорь Кастюкевич уже прибыл в регион, чтобы оценить фронт будущих работ. Он успел пообщаться с многими крымчанами. Кастюкевич подчеркнул, что у команды уже есть понимание, с чего начать свою деятельность. На помощь крымчанам приедут активисты из 11 регионов страны: Воронежской, Астраханской и Ростовской областей, Дагестана, Татарстана и других российских субъектов.
Одна из пострадавших, учительница музыки Элеонора Павловна поделилась своим горем: практически все вещи одинокой женщины оказались испорчены потоками грязной воды. Россиянка очень нуждается в помощи и рассчитывает на поддержку активистов.
Напомним, мощные ливни привели к тому, что некоторые дороги в Керчи и Ялте превратились в реки, по которым плыли снесенный потоками автомобили и люди. Города серьезно пострадали и теперь нуждаются в восстановлении.
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