Власти полуострова подсчитали, сколько средств потребуется для возвращения к нормальной жизни

Порядка 5,5 миллиардов рублей уйдет на восстановление дорог и инфраструктуры в подтопленных районах Крыма. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Пока это лишь примерные расчеты, уточняет РИА "Новости". Также Кабанов добавил, что только на ремонт трассы "Таврида" уйдет порядка 190 миллионов рублей.

"Пострадала трасса "Таврида" на двух участках: нужно восстановить земляное полотно, произвести ряд укрепительных работ, восстановить дорожную одежду",

– приводит слова чиновника портал "Вести Крым".

Напомним, что ранее в Крыму несколько дней бушевала непогода. В результате больше всего пострадали Ялта и Керчь. Многие люди лишились света и воды. В городах был введен режим ЧС.