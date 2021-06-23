Обвиняемая призналась в содеянном

В Пушкино была арестована девушка, которая накануне зарезала свою коллегу в детском лагере.

Тело двадцатилетней девушки с тремя ножевыми ранениями в области груди нашли днем ранее. В итоге была задержана другая вожатая, с которой погибшая делила комнату, сообщает АГН "Москва".

Обвиняемая уже призналась в убийстве своей коллеги. Между девушками завязалась ссора, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Вожатые были студентками, а в летнем лагере проходили практику. Подозреваемой предъявили обвинение в убийстве.