В Подмосковье арестована зарезавшая коллегу вожатая детского лагеря

Обвиняемая призналась в содеянном

В Пушкино была арестована девушка, которая накануне зарезала свою коллегу в детском лагере. 

Тело двадцатилетней девушки с тремя ножевыми ранениями в области груди нашли днем ранее. В итоге была задержана другая вожатая, с которой погибшая делила комнату, сообщает АГН "Москва".  

Обвиняемая уже призналась в убийстве своей коллеги. Между девушками завязалась ссора, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Вожатые были студентками, а в летнем лагере проходили практику. Подозреваемой предъявили обвинение в убийстве. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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