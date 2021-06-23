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В Пушкино была арестована девушка, которая накануне зарезала свою коллегу в детском лагере.
Тело двадцатилетней девушки с тремя ножевыми ранениями в области груди нашли днем ранее. В итоге была задержана другая вожатая, с которой погибшая делила комнату, сообщает АГН "Москва".
Обвиняемая уже призналась в убийстве своей коллеги. Между девушками завязалась ссора, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Вожатые были студентками, а в летнем лагере проходили практику. Подозреваемой предъявили обвинение в убийстве.
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