Под Оренбургом ребенка убило током

Заведено уголовное дело

В селе Новочеркасское Оренбургской области произошел страшный инцидент. 8-летний мальчик погиб в результате удара током.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, трагедия случилась из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи. Находящегося на улице ребенка попросту задело кабелем с оголенными проводами.

По факту смерти мальчика заведено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры начали проверку. Они намерены оценить качество работы служб, занимающихся электросетями.

Кроме того, будет проверена работа местных властей, связанная с эксплуатацией инженерных коммуникаций в селе, передает телеканал "360"

Анастасия ГОРЮНОВА

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