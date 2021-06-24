На мужчину завели дело о госизмене

Федеральная служба безопасности РФ задержала мужчину из Симферополя, который работал на спецслужбы Украины. Сообщается, что житель Крыма собирал информацию о полетах российской военной авиации.

Против симферопольца возбудили дело о государственной измене, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По имеющейся информации, мужчина использовал специальное антенное и приемное оборудование. Через него агент украинских спецслужб собирал данные, касающиеся нашей военной авиации.

"Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", – отметили представители ФСБ.

Жителю Крыма уже избрали меру пресечения. На данный момент он находится под стражей.

Телеграм-канал РИА "Новости" предоставил видео с задержания симферопольца. На записи показан момент осмотра квартиры агента. Нетрудно заметить, что рядом с его рабочим местом висит украинский флаг. Также в глаза бросаются висящие на стенах карты и схемы – по всей видимости, данные материалы непосредственно связаны с разведывательной деятельностью.

Кроме того, в кадре показали оборудование, которым пользовался мужчина для достижения поставленных украинскими спецслужбами задач.

Ранее стало известно о том, что в Польше задержали одного из местных жителей. Его обвинили в шпионаже в пользу России.