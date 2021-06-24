Информация о пострадавших разнится

Рядом с деревней Корпикюля в Ленобласти упал вертолет МИ-8.

О крушении сообщили очевидцы изданию 78.ru.

Как пишет телеграм-канал Life-Shot, на месте обнаружили тела трех человек. "112" сообщает, что погибли пилот, второй пилот и бортинженер. Однако по другим данным, жертв трагедии всего две. Вертолет принадлежал Росгвардии.