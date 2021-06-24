В Подмосковье за взятку в 1,5 миллиона схватили летного директора авиакомпании

Мужчину задержали с поличным

Громкий скандал произошел в Московской области. В Домодедово сотрудники правоохранительных органов взяли под арест летного директора одной из авиационных компаний.

Как сообщает пресс-центр местного отделения ГСУ СК России, правонарушителя подозревают в коммерческом подкупе.

21 июня он получил от одного из работников денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей. За это вознаграждение он обещал похлопотать в вопросах трудоустройства.

Правоохранители схватили злоумышленника прямо в момент получения взятки. По факту нарушения закона уже заведено уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Кстати, в тот день, когда летный директор рассчитывал обогатиться, в Подмосковье задержали трех похитителей забора.

Ольга ФЕДОРОВА

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