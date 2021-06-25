Умер актер из "Улицы разбитых фонарей"

Александру Лескову было 73 года

Ушел из жизни актер из "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков. Он скончался на 74-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Лесков играл на сценах многих театров, включая Малый драматический – Театр Европы, Большой драматический, Ленком. Актер получил массовую известность после съемок в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Спецназ", "Ворон", "Гончие".

Он был человеком творческим и разносторонним. В свободное от репетиций и съемок время увлекался живописью. Им написано много картин.





