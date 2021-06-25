Полиция готовится штурмовать жилище

Мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать ее гранатой. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Татарстан Руслан Галиев.

Согласно приведенным данным, в органы поступила информация о том, что на улице Рихарда Зорге в Казани местный житель заперся дома и угрожает взрывом гранаты, передает телеканал "360".

На место происшествия уже выехал глава районной прокуратуры, сообщает РИА "Новости".

В настоящее время происходит установление обстоятельств инцидента, отмечает источник. Известно, что в доме уже провели эвакуацию жильцов.

Как утверждает агентство, суд потребовал от мужчины убрать мусор из квартиры и провести санобработку, однако тот отказался. Приехавших на место приставов жилец не пустил.

По информации телеграм-канала "112", силовики готовятся к штурму квартиры.

Известно, что мужчина уже задержан.