Малыш находился в коляске на улице

В Электростали произошла страшная трагедия. Грудной ребенок скончался, находясь в косяке на улице. При этом родители крохи были рядом. Об этом сообщает местная прокуратура.

Трагедия случилась 24 июня вечером. В какой-то момент, гуляя, пара поняла страшную вещь – их трехмесячный сын не шевелится.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", правоохранители выяснят детали того, что происходило в тот вечер, а также установят причину смерти малыша. Расследование взято под контроль.