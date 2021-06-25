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В прессе появилась информация об очередной кровавой расправе в европейском городе. На этот раз бойню устроили в немецком Вюрцбурге.
По имеющимся в распоряжении журналистов данным, вооруженному ножом маньяку удалось убить троих человек. Еще шестеро получили ранения.
Немецкие правоохранители оперативно оцепили центр города. Преступника нейтрализовали выстрелом в ногу. Его личность пока не установлена, пишет издание Bild.
Недавно "Утро.ру" рассказывало о печальном событии под Оренбургом. Там током убило восьмилетнего мальчика.
Политический вес в Европе начинают набирать проамериканские силы