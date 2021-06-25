Есть жертвы: неизвестный устроил резню в немецком Вюрцбурге

Трагедия произошла в последний рабочий день недели

В прессе появилась информация об очередной кровавой расправе в европейском городе. На этот раз бойню устроили в немецком Вюрцбурге.

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, вооруженному ножом маньяку удалось убить троих человек. Еще шестеро получили ранения.

Немецкие правоохранители оперативно оцепили центр города. Преступника нейтрализовали выстрелом в ногу. Его личность пока не установлена, пишет издание Bild.

Недавно "Утро.ру" рассказывало о печальном событии под Оренбургом. Там током убило восьмилетнего мальчика.

Источник: Bild ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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