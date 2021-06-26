Есть погибший

В результате стрельбы в городе Кохма (Ивановская область) скончался один человек. Еще двое ранены.

По информации СМИ, мужчины поскандалили из-за денежных вопросов и передела имущества. В результате один из них схватился за оружие и открыл огонь. Об этом пишет РЕН ТВ. После этого стрелок заперся в доме. Сейчас идут переговоры.

Раненых увезли в больницу, они в тяжелом состоянии.

Между тем "Интерфакс" сообщает, что открывший огонь мужчина был должником. Стрелять он начал по пришедшим к нему домой коллекторам.



