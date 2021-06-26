Бесстрашные жители переходят дорожные реки в брод

Могущественная стихия разбушевалась еще в одном российском регионе. Мощные ливни идут в Краснодарском крае. Геленджик уже заметно затопило – люди вынуждены ходить по колено в воде.



Водные потоки с небес обрушились на этот популярный курортный городок с самого утра 26 июня. В тех районах города, где ливневки не рассчитаны на такие природные коллапсы, начались серьезные проблемы. Так, некоторые дороги превратились в реки, по которым пытаются перемещаться особо отважные россияне. Автовладельцам также сильно не повезло. Сейчас их машины фактически находятся в водном плену.

Очевидцы буйства стихии засняли происходящее на видео. Так, вступить в борьбу с мощным потоком воды решилась женщина, которой во чтобы то ни стало нужно было перейти улицу Ленина. Россиянка, облаченная в дождевик, уверенно начала движение по дорожной реке. Однако мощное течение чуть не снесло ее с ног. Пока женщина шла, мимо нее стремительно проплыл стул из ближайшего кафе.

"Жесть, по колено в воде, но зато в дождевике!", "Отпуск удался?", "Огонь!", "Ужас какой", – делятся своими впечатлениями пользователи Сети.

Как сообщает издание "Комсомольская правда", администрация города утверждает, что сейчас ситуация нормализовалась. На улицы Геленджика вышли рабочие, которые занялись ликвидацией последствий непогоды.

Напомним, недавно мощные ливни обрушились на Крымский полуостров. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что стало с пляжами Ялты после потопа.