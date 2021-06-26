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Инцидент произошел в городе Лаишево. Там на пляж прямо в толпу отдыхающих приземлился вертолет.
К счастью, никто не пострадал – свидетели эффектной посадки успели убежать. Пилот вертолета, как ни в чем ни бывало, вышел из кабины, поздоровался с одним из отдыхающих и улетел восвояси. Видео появилось в соцсетях.
Кадрами заинтересовалась транспортная прокуратура и начала проверку. Об этом сообщает "Татарстан 24". Какое наказание ждет отчаянного пилота вертолета, пока неизвестно.
Ранее на глазах у изумленной публики военный корабль"Евгений Кочешков" "припарковался" прямо на пляже в Ленобласти. Он прибыл наМеждународный военно-морской салон в Северной столице. Очевидцы успели снять видео.
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