Обомлевшие от такого представления очевидцы поделились кадрами в соцсетях и привлекли внимание прокуратуры

Инцидент произошел в городе Лаишево. Там на пляж прямо в толпу отдыхающих приземлился вертолет.

К счастью, никто не пострадал – свидетели эффектной посадки успели убежать. Пилот вертолета, как ни в чем ни бывало, вышел из кабины, поздоровался с одним из отдыхающих и улетел восвояси. Видео появилось в соцсетях.

Кадрами заинтересовалась транспортная прокуратура и начала проверку. Об этом сообщает "Татарстан 24". Какое наказание ждет отчаянного пилота вертолета, пока неизвестно.

Ранее на глазах у изумленной публики военный корабль"Евгений Кочешков" "припарковался" прямо на пляже в Ленобласти. Он прибыл наМеждународный военно-морской салон в Северной столице. Очевидцы успели снять видео.