В Белоруссии задержали двух россиян

Мужчин подозревают в нападении

 Двух мужчин задержали в Брестской области Белоруссии, сообщила пресс-служба МВД. Их подозревают в нападении на таксистку.

Как стало известно, женщина позвонила накануне ночью в полицию и заявила, что один из пассажиров приставил нож к ее горлу. Однако дама оказалась не робкого десятка и сломала его, давая отпор.

Как выяснилось, мужчины были пьяны. После неудавшегося нападения они угнали машину и скрылись в соседнем районе. После ночи поисков их отыскали в квартире знакомых.

На россиян завели уголовные дела о краже и хулиганстве.

Источник: Пресс-секретарь МВД Беларуси ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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