Неловкие движения привели к катастрофе

Украинские политики всеми силами пытаются продемонстрировать свою готовность вступить в Североатлантический альянс. Однако действия местных военных ставят под вопрос профессионализм армии незалежных. Так, недавно украинский самолет устроил разгром на британской авиабазе Брайз-Нортон.



Транспортная воздушная техника выполняла перелет из Пакистана. Ан-225 "Мрия" принимал участие в спецоперации по выведению натовских войск из Афганистана.

Когда принадлежащий украинской фирме Antonov Airlines самолет прибыл на место назначения в Великобритании, случился досадный конфуз. Потоки воздуха, бившие из турбин воздушного судна, снесли заградительный забор, который был выставлен по периметру взлетно-посадочной полосы. Таким образом, техника незалежных поучаствовала в крушении имущества НАТО.

О весьма неприятном для украинской стороны инциденте рассказало британское издание GloucestershireLive. При этом, пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди людей, находившихся в тот злополучный день на взлетной полосе авиационной базы. Скандальный случай произошел 24 июня.

Кстати, примечательно, что вся внешняя политика киевского режима строится на негативных выпадах в сторону нашей страны. Так, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что скандальный инцидент с британским эсминцем в Черноморье якобы демонстрирует агрессивность России.