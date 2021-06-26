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Украинские политики всеми силами пытаются продемонстрировать свою
готовность вступить в Североатлантический альянс. Однако действия местных
военных ставят под вопрос профессионализм армии незалежных. Так, недавно
украинский самолет устроил разгром на британской авиабазе Брайз-Нортон.
Транспортная воздушная техника выполняла перелет из Пакистана. Ан-225 "Мрия" принимал участие в спецоперации по выведению натовских войск из Афганистана.
Когда принадлежащий украинской фирме Antonov Airlines самолет прибыл на место назначения в Великобритании, случился досадный конфуз. Потоки воздуха, бившие из турбин воздушного судна, снесли заградительный забор, который был выставлен по периметру взлетно-посадочной полосы. Таким образом, техника незалежных поучаствовала в крушении имущества НАТО.
О весьма неприятном для украинской стороны инциденте рассказало британское издание GloucestershireLive. При этом, пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди людей, находившихся в тот злополучный день на взлетной полосе авиационной базы. Скандальный случай произошел 24 июня.
Кстати, примечательно, что вся внешняя политика киевского режима строится на негативных выпадах в сторону нашей страны. Так, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что скандальный инцидент с британским эсминцем в Черноморье якобы демонстрирует агрессивность России.
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