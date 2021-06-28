Сорвало крыши и повалило краны: катастрофические последствия "суперливня" в Москве

Сорвало крыши и повалило краны: катастрофические последствия "суперливня" в Москве
Фото: Андрей Никеричев /АГН Москва
Мощный ураган разбушевался на улицах столицы

Буйство стихии добралось до столичного региона. Непогода настолько разыгралась, что принесла серьезные повреждения ряду зданий в Москве. Также потоки воды затопили местную подземку.

Шквалистый ветер и ливни обрушились на центральные районы столицы. Раскаты грома и потоки воды с небес вынудили москвичей и гостей города прятаться в помещениях. Буйство стихии привело к подтоплению местной подземки. Авторы телеграм-канала НТВ публикуют кадры с перехода на станции метро "Ясенево". Из-за последствий мощных ливней движение поездов на участке "Теплый стан" – "Новоясеневская" временно приостановили.

Непогода привела и к другим разрушениям в российской столице. В Сети появились эпические кадры, на которых сквозь плотную стену дождя видно обрушение строительного крана.

На другой видеоролик попали последствия шквалистого ветра. Природные силы сорвали часть крыши со здания и повалили ее на припаркованные рядом машины.

Помимо этого, оказались затопленными многие здания. Пострадал даже телецентр Останкино. Там вода залила первый этаж. Впрочем, некоторые стараются с позитивом смотреть на капризы природы. Так, авторы телеграм-канала "Вести" опубликовали кадры с молодым человеком, который отправился в заплыв прямо по столичной улице, превратившейся в реку.

В некоторых регионах столицы ливень привел к пожару. Молнии попадали не только в деревья, но и в трансформаторные будки.

Из-за непогоды были временно задержаны или отменены около 30 рейсов из столичных аэропортов.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость266335
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Шаман
Снесло крышу на улице правды - символично.
Ливневки я полагаю замурованы по той же схеме, что и в Ялте?
Сто раз уже объясняли про ливнёвки...
Нельзя всунуть в рот шаману 10 ... штук, когда он может взять только одну...
Гость266250
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Шаман
Снесло крышу на улице правды - символично.
Ливневки я полагаю замурованы по той же схеме, что и в Ялте?
Иногда лучше молчать чем себя дураком выставлять
Шаман
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Снесло крышу на улице правды - символично.
Ливневки я полагаю замурованы по той же схеме, что и в Ялте?
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