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Буйство стихии добралось до столичного региона. Непогода настолько разыгралась,
что принесла серьезные повреждения ряду зданий в Москве. Также потоки воды
затопили местную подземку.
Шквалистый ветер и ливни обрушились на центральные районы столицы. Раскаты грома и потоки воды с небес вынудили москвичей и гостей города прятаться в помещениях. Буйство стихии привело к подтоплению местной подземки. Авторы телеграм-канала НТВ публикуют кадры с перехода на станции метро "Ясенево". Из-за последствий мощных ливней движение поездов на участке "Теплый стан" – "Новоясеневская" временно приостановили.
Непогода привела и к другим разрушениям в российской столице. В Сети появились эпические кадры, на которых сквозь плотную стену дождя видно обрушение строительного крана.
На другой видеоролик попали последствия шквалистого ветра. Природные силы сорвали часть крыши со здания и повалили ее на припаркованные рядом машины.
Помимо этого, оказались затопленными многие здания. Пострадал даже телецентр Останкино. Там вода залила первый этаж. Впрочем, некоторые стараются с позитивом смотреть на капризы природы. Так, авторы телеграм-канала "Вести" опубликовали кадры с молодым человеком, который отправился в заплыв прямо по столичной улице, превратившейся в реку.
В некоторых регионах столицы ливень привел к пожару. Молнии попадали не только в деревья, но и в трансформаторные будки.
Из-за непогоды были временно задержаны или отменены около 30 рейсов из столичных аэропортов.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны
Нельзя всунуть в рот шаману 10 ... штук, когда он может взять только одну...
Ливневки я полагаю замурованы по той же схеме, что и в Ялте?