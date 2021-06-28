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Преступник попытался совершить в Подмосковье кражу строительных инструментов. Однако его замыслам помешала подъехавшая машина, которая напугала мужчину. Разозлившись, он спалил дом, в котором спрятался.
Согласно приведенным данным, инцидент произошел в Ленинском округе. Мужчина осознал, что преступный замысел провалился, и, разозлившись, он решил поджечь здание, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отметили в главке регионального МВД, сумма причиненного ущерба достигла практически 1 млн рублей. Задержанным оказался 29-летней уроженец Кировской области, который уже признал вину в содеянном.
Возбуждено уголовное дело. Преступник находится под стражей.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны