Дачный вор решил спалить дом из-за неудачной кражи

Задержанный уже находится под стражей

Преступник попытался совершить в Подмосковье кражу строительных инструментов. Однако его замыслам помешала подъехавшая машина, которая напугала мужчину. Разозлившись, он спалил дом, в котором спрятался.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в Ленинском округе. Мужчина осознал, что преступный замысел провалился, и, разозлившись, он решил поджечь здание, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отметили в главке регионального МВД, сумма причиненного ущерба достигла практически 1 млн рублей. Задержанным оказался 29-летней уроженец Кировской области, который уже признал вину в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Преступник находится под стражей.

Источник: Сайт ГУ МВД по Московской области
Егор МАЛКОВ

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