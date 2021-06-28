В Подмосковье газонокосилка убила ребенка

Трагедия разыгралась в Ступине

Печальное событие произошло в Московской области. Жизнь пятнадцатилетнего россиянина унес мощный разряд тока.

Инцидент произошел в подмосковном Ступине. Молодой человек хотел помочь родителям в покосе травы. Однако газонокосилка была не исправна, что привело к трагедии.

До этого подросток сливал воду с надувного бассейна. Когда парень схватился за агрегат мокрыми руками, его тут же ударило током. Мощный разряд мгновенно убил ребенка, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По мнению правоохранителей, вина за смерть молодого человека лежит на его родителях. Взрослые должны были проконтролировать процесс и проверить исправность техники.

Напомним, буквально несколько дней назад в Подмосковье прямо на глазах у отца с матерью умер младенец.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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