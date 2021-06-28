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В самом центре Лондона, недалеко от у станции метро Elephant & Castle, прогрел мощный взрыв.
Сейчас на месте происшествия работают 10 пожарных машин и 70 пожарных. Согласно последней информации, там загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.
К счастью, данных о погибших или пострадавших пока нет. В полиции Лондона уточнили, что взрыв не связан с терроризмом. Точные причины произошедшего не уточняются.
Жителям столицы Великобритании посоветовали избегать посещения этого района и держать окна и двери закрытыми.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны