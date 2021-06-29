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Непогода в столичном регионе привела к гибели четырех человек. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Как указывает РЕН ТВ, одной жертвой стал ребенок – на него упала большая ветка дерева. Мальчику было шесть лет.
"Суперливень" в Москве прошел накануне и привел к серьезным последствиям. Тысячи жителей города остались без света после того, как молния ударила в трансформаторную будку. На стройплощадке свалился кран. Видео произошедшего публиковало "Утро.ру".
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