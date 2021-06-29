В Подмосковье в колодце нашли тела двух пенсионеров и ребенка

Прокуратура уже начала проверку

Тела  69-летней женщины, 74-летнего мужчины и 3-летней девочки нашли в колодце в рабочем поселке Обухово городского округа Ногинск.

Ужасающую находку сделали в канализации вечером в понедельник, 28 июня. 

В ведомстве уже организовали проверку, которая должна установить причины и обстоятельства трагедии, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Прокуратура Подмосковья ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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