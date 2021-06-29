Прокуратура уже начала проверку

Тела 69-летней женщины, 74-летнего мужчины и 3-летней девочки нашли в колодце в рабочем поселке Обухово городского округа Ногинск.

Ужасающую находку сделали в канализации вечером в понедельник, 28 июня.

В ведомстве уже организовали проверку, которая должна установить причины и обстоятельства трагедии, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".