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Тела 69-летней женщины, 74-летнего мужчины и 3-летней девочки нашли в колодце в рабочем поселке Обухово городского округа Ногинск.
Ужасающую находку сделали в канализации вечером в понедельник, 28 июня.
В ведомстве уже организовали проверку, которая должна установить причины и обстоятельства трагедии, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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