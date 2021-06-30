Брат футболиста был нетрезв

СМИ сообщают о новом скандале вокруг семьи спортсмена. Как стало известно, младшего брата Александра Кокорина, Кирилла, задержали после драки в кафе.

Как сообщает телеграм-канал 112, Кокорин-младший вместе с другом пытался пройти в один из ресторанов в Москве. Напомним, в столице с 28 июня действует система QR-кодов. У Кирилла и его приятеля требуемого не оказалось. В результате возникла перепалка и драка с сотрудниками заведения.

Кокорина-младшего и его друга задержали и увезли в отдел полиции. Сообщается, что оба были пьяны. Официального подтверждения информации пока не поступало. Александр Кокорин происшествие еще не прокомментировал.

Напомним, в 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала после драки в столичном кафе. Арестовали и Кокорина-младшего. В мае 2019 футболисты по решению суда получили реальные сроки.