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СМИ сообщают о новом скандале вокруг семьи спортсмена. Как стало известно, младшего брата Александра Кокорина, Кирилла, задержали после драки в кафе.
Как сообщает телеграм-канал 112, Кокорин-младший вместе с другом пытался пройти в один из ресторанов в Москве. Напомним, в столице с 28 июня действует система QR-кодов. У Кирилла и его приятеля требуемого не оказалось. В результате возникла перепалка и драка с сотрудниками заведения.
Кокорина-младшего и его друга задержали и увезли в отдел полиции. Сообщается, что оба были пьяны. Официального подтверждения информации пока не поступало. Александр Кокорин происшествие еще не прокомментировал.
Напомним, в 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала после драки в столичном кафе. Арестовали и Кокорина-младшего. В мае 2019 футболисты по решению суда получили реальные сроки.
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