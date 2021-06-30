Кокорина-младшего задержали после драки в кафе

Кокорина-младшего задержали после драки в кафе
Александр Кокорин. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Брат футболиста был нетрезв

СМИ сообщают о новом скандале вокруг семьи спортсмена. Как стало известно, младшего брата Александра Кокорина, Кирилла, задержали после драки в кафе.

Как сообщает телеграм-канал 112, Кокорин-младший вместе с другом пытался пройти в один из ресторанов в Москве. Напомним, в столице с 28 июня действует система QR-кодов. У Кирилла и его приятеля требуемого не оказалось. В результате возникла перепалка и драка с сотрудниками заведения.

Кокорина-младшего и его друга задержали и увезли в отдел полиции. Сообщается, что оба были пьяны. Официального подтверждения информации пока не поступало. Александр Кокорин происшествие еще не прокомментировал.

Напомним, в 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала после драки в столичном кафе. Арестовали и Кокорина-младшего. В мае 2019 футболисты по решению суда получили реальные сроки.

Источник: Телеграм-канал 112 ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей