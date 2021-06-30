Младший брат футболиста хотел прорваться в здание, где будет "Прямая линия" с Путиным

Фамилия Кокорина вновь на слуху. Казалось, что только все забыли о громком деле с драками в столице, но Кирилл вновь угодил в скандал, хотя не так давно Мосгорсуд отменил ему приговор.

Журналисты выяснили, что же все-таки происходило перед задержанием. По одной из версий, Кокорин и его друг Карен Григорян хотели посетить один из московских ресторанов, расположенных в гостинице. Но футболистам, которые находились подшофе, запретили вход, объяснив это тем, что вход доступен только для постояльцев. Тогда Кокорин-младший и Григорян развязали жаркий спор с сотрудниками ресторана.

Согласно еще одному варианту развития событий, друзей задержали на Краснопресненской набережной. При этом в автомобиле находились еще две девушки, одна из которых была за рулем.

В обоих этих версиях есть своя часть правды. Как удалось выяснить журналистам, Кокорин и Григорян хотели попасть в одно из заведений, чтобы продолжить вечер. Но только вот проехать спортсмены намеревались на территорию Международного центра торговли, где уже сегодня состоится "Прямая линия" с Владимиром Путиным. И так как пропуска у Кокорина-младшего не было, его никуда не пустили.

Получив отказ, парни начали обзывать полицейских нищебродами. Тогда Кирилла и Карена задержали и доставили полицию.

Сейчас Кокорина-младшего уже отпустили из отдела. Правоохранители признали его и друга в совершении административного правонарушения, пишет телеграм-канал Mash.