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В Подмосковье суд признал 53-летнюю женщину, которая зарезала супруга и его любовницу, виновной.
Инцидент произошел в ночь на шестое апреля. Женщина застала супруга со своей подругой и накинулась на любовников с ножом. И муж, и подруга напавшей скончались. А ревнивица написала явку с повинной, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Женщина была признана виновной. Ей назначено наказание в виде 10 лет и семь месяцев колонии общего режима.
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