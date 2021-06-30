Женщине назначили наказание в виде 10 лет и семи месяцев лишения свободы

В Подмосковье суд признал 53-летнюю женщину, которая зарезала супруга и его любовницу, виновной.

Инцидент произошел в ночь на шестое апреля. Женщина застала супруга со своей подругой и накинулась на любовников с ножом. И муж, и подруга напавшей скончались. А ревнивица написала явку с повинной, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Женщина была признана виновной. Ей назначено наказание в виде 10 лет и семь месяцев колонии общего режима.