Пилот успел катапультироваться

На военно-воздушной базе Нидерландов произошел печальный инцидент. Бельгийский истребитель F-16 потерял управление и врезался в одно из зданий, расположенных на территории базы.



По данным, которые имеются в распоряжении зарубежных журналистов, происшествие случилось во время пуска двигателей бельгийского военного воздушного судна. В определенный момент что-то пошло не так, и самолет начал незапланированное движение в сторону одной из технических построек на авиационной базе.

Воздушное судно серьезно разогналось и на полном ходу протаранило здания. Находившийся на борту истребителя пилот понял, что не сможет остановить вышедший из-под контроля самолет или хотя бы изменить его курс. Впереди была стена и, чтобы спасти свою жизнь, летчик катапультировался.

Такое решение спасло жизнь пилота, однако серьезные травмы он все же получил, пишет издание Leeuwarder Courant. Пострадавшего срочно забрали в больницу. Еще один человек получил небольшие травмы – он находился в здании, которое протаранил истребитель.

Как отмечает издание РИА ФАН, столкновение произошло утром 1 июля. Профильные ведомства уже приступили к расследованию скандального инцидента.

К слову, недавно сообщалось об украинском самолете, который навредил базе Североатлантического альянса. Неловкие движения воздушного судна привели к катастрофе.