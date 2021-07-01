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Виктора Батурина задержали по обвинению в попытке на мошенничество. Об этом сообщила журналистам адвокат бизнесмена Татьяна Тонова.
Ранее СМИ рассказали, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Батурина о покушении на мошенничество. Также в его доме правоохранители провели обыск, рассказывала адвокат Татьяна Тонова РБК.
Как напоминает издание, речь идет о "деле Батуриных". В 2005-м Батурин был уволен из корпорации "Интеко", после чего между ним и его сестрой Еленой, вдовой Юрия Лужкова, началась дележка активов. Через два года процесс завершился, но у родственников якобы оказались разные версии приложений к бумагам. В документе Батурина указывалось, что его сестра должна выплатить ему 25% акций компании – сотни миллионов рублей. В версии вдовы Лужкова этого момента не было.
Адвокат бизнесмена пояснила, что новое дело касается обращения Батурина в суд в 2011 году. Тогда предприниматель просил вернуть ему права на эту часть акций. Он показал в суде свою версию документа. Эксперты, в том числе из других стран, выяснили, что бумага оказалась поддельной, как и подпись Батуриной на ней. По словам адвоката, новое дело – заказное.
Это не первое дело против Батурина. В 2011-м его приговорили к условному сроку за мошенничество при продаже недвижимости в столице. В 2013-м бизнесмен отправился за решетку за попытку обналичить векселя "Интеко" на миллиарды. Через три года предприниматель вышел на свободу.
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