Предприниматель не первый оказывается фигурантом уголовного дела

Виктора Батурина задержали по обвинению в попытке на мошенничество. Об этом сообщила журналистам адвокат бизнесмена Татьяна Тонова.

Ранее СМИ рассказали, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Батурина о покушении на мошенничество. Также в его доме правоохранители провели обыск, рассказывала адвокат Татьяна Тонова РБК.

Как напоминает издание, речь идет о "деле Батуриных". В 2005-м Батурин был уволен из корпорации "Интеко", после чего между ним и его сестрой Еленой, вдовой Юрия Лужкова, началась дележка активов. Через два года процесс завершился, но у родственников якобы оказались разные версии приложений к бумагам. В документе Батурина указывалось, что его сестра должна выплатить ему 25% акций компании – сотни миллионов рублей. В версии вдовы Лужкова этого момента не было.

Адвокат бизнесмена пояснила, что новое дело касается обращения Батурина в суд в 2011 году. Тогда предприниматель просил вернуть ему права на эту часть акций. Он показал в суде свою версию документа. Эксперты, в том числе из других стран, выяснили, что бумага оказалась поддельной, как и подпись Батуриной на ней. По словам адвоката, новое дело – заказное.

Это не первое дело против Батурина. В 2011-м его приговорили к условному сроку за мошенничество при продаже недвижимости в столице. В 2013-м бизнесмен отправился за решетку за попытку обналичить векселя "Интеко" на миллиарды. Через три года предприниматель вышел на свободу.