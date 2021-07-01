Брата жены Лужкова Батурина задержали

Брата жены Лужкова Батурина задержали
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предприниматель не первый оказывается фигурантом уголовного дела

Виктора Батурина задержали по обвинению в попытке на мошенничество. Об этом сообщила журналистам адвокат бизнесмена Татьяна Тонова.

Ранее СМИ рассказали, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Батурина о покушении на мошенничество. Также в его доме правоохранители провели обыск, рассказывала адвокат Татьяна Тонова РБК.

Как напоминает издание, речь идет о "деле Батуриных". В 2005-м Батурин был уволен из корпорации "Интеко", после чего между ним и его сестрой Еленой, вдовой Юрия Лужкова, началась дележка активов. Через два года процесс завершился, но у родственников якобы оказались разные версии приложений к бумагам. В документе Батурина указывалось, что его сестра должна выплатить ему 25% акций компании – сотни миллионов рублей. В версии вдовы Лужкова этого момента не было.  

Адвокат бизнесмена пояснила, что новое дело касается обращения Батурина в суд в 2011 году. Тогда предприниматель просил вернуть ему права на эту часть акций. Он показал в суде свою версию документа. Эксперты, в том числе из других стран, выяснили, что бумага оказалась поддельной, как и подпись Батуриной на ней. По словам адвоката, новое дело – заказное. 

Это не первое дело против Батурина. В 2011-м его приговорили к условному сроку за мошенничество при продаже недвижимости в столице. В 2013-м бизнесмен отправился за решетку за попытку обналичить векселя "Интеко" на миллиарды. Через три года предприниматель вышел на свободу. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Зеленский назвал критерии единства народов России и Украины

Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны

Пострадают все: на Россию надвигается ипотечный кризис "американского" типа

Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей