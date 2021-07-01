Семья малыша была на хорошем счету

В Одинцово произошла страшная трагедия. Молодая мама ночью покормила новорожденного сына и уложила его спать на свою кровать, а утром, проснувшись, поняла, что малыш скончался. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

У крохи с рождения было серьезное заболевание и родовая травма. Вероятно, последствия недуга и стали причиной смерти мальчика. Однако следователи не исключают версию того, что мать могла нечаянно задавить ребенка.

Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить детали произошедшего, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".