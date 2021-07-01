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В Одинцово произошла страшная трагедия. Молодая мама ночью покормила новорожденного сына и уложила его спать на свою кровать, а утром, проснувшись, поняла, что малыш скончался. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
У крохи с рождения было серьезное заболевание и родовая травма. Вероятно, последствия недуга и стали причиной смерти мальчика. Однако следователи не исключают версию того, что мать могла нечаянно задавить ребенка.
Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить детали произошедшего, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города