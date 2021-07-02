Взрыв в центре Москвы: подробности

Что стало причиной случившегося - неизвестно

На Качалинской улице в центре Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал 112. На место прибыли пожарные, машины скорой помощи, служба Мосгаза.

По данным "360", взрыв произошел на восьмом этаже многоквартирного дома. Пожара на месте не обнаружено, из некоторых окон повылетали стекла. Сейчас идет эвакуация жильцов, предварительно никто не пострадал.

Источник: телеграм-канал "112"
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
Мне нравится "подробности = что сталой причиной - неизвестно".
Классные подробности.
1
новости партнеров

Оружейный экспорт на Украине обвалился из-за России - эксперт

Киев начал активное восстановление военной промышленности

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей