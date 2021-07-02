Что стало причиной случившегося - неизвестно

На Качалинской улице в центре Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал 112. На место прибыли пожарные, машины скорой помощи, служба Мосгаза.

По данным "360", взрыв произошел на восьмом этаже многоквартирного дома. Пожара на месте не обнаружено, из некоторых окон повылетали стекла. Сейчас идет эвакуация жильцов, предварительно никто не пострадал.